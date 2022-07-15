«Медиазона» и «Би-би-си» подтвердили гибель более 4700 российских военных в Украине. Это больше, чем потери за три года второй чеченской войны
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Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» вместе с волонтерами по открытым данным установили, что с 24 февраля по 15 июля в Украине погибли 4760 российских военных.
Таким образом подтвержденные потери РФ за полгода войны в Украине превысили потери федеральных сил за три года второй чеченской войны, отмечает "Медиазона". По официальным данным Минобороны РФ, с октября 1999 года по декабрь 2002 года общие потери федеральных сил в Чечне убитыми составили 4572 человека.
С 1 июля появились 17 сообщений о гибели старших офицеров — в звании от подполковника. Как отмечает «Медиазона, это самый серьезный рост за последние месяцы войны, а такое количество погибших может подтверждать заявления Украины об ударах по штабам Вооруженных сил РФ.
Журналистам удалось подтвердить гибель офицеров и солдат при нескольких подобных обстрелах:
- По данным «Медиазоны», 8 июля на территории Украины «при исполнении служебного долга по защите государственной тайны» погибли пять штабных военнослужащих. Их должности были связаны с защитой информации.
- В результате удара по командному пункту 106-й воздушно-десантной дивизии, о котором стало известно 10 июля, погибли три полковника командования дивизии, «несколько человек оперативного состава», есть данные о раненых.
- Частично подтвердились сообщения украинской стороны о потерях РФ при ударе по штабу в оккупированной Новой Каховке. «Медиазона» обнаружила сообщения о гибели полковника Сергея Кенса, командира 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ и полковника Алексея Горобца, командира 20-й мотострелковой дивизии из Волгограда. Ранее о смерти Горобца и его заместителя Алексея Аврамченко сообщали волгоградские СМИ.
Кроме того, как отмечают журналисты, впервые стало известно о гибели военнослужащего из Федеральной службы охраны. 30-летний прапорщик из Волгоградской области, по данным «Медиазоны», служил в военной части № 68323 в Кисловодске, которая относится к Управления специальной связи и информации ФСО на Кавказе. При этом обстоятельства и место его гибели неизвестны.
Минобороны России не называло число погибших на войне в Украине с конца марта — тогда было заявлено о гибели 1351 человека. Генштаб ВСУ утверждает, что на данный момент погибли около 38 тысяч российских военных.