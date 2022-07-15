«Медиазона» и «Би-би-си» подтвердили гибель более 4700 российских военных в Украине. Это больше, чем потери за три года второй чеченской войны

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Журналисты « » и «Русской службы Би-би-си» вместе с волонтерами по открытым данным установили, что с 24 февраля по 15 июля в Украине погибли 4760 российских военных.

Таким образом подтвержденные потери РФ за полгода войны в Украине превысили потери федеральных сил за три года второй чеченской войны, отмечает "Медиазона". По официальным данным Минобороны РФ, с октября 1999 года по декабрь 2002 года общие потери федеральных сил в Чечне убитыми составили 4572 человека.

С 1 июля появились 17 сообщений о гибели старших офицеров — в звании от подполковника. Как отмечает «Медиазона, это самый серьезный рост за последние месяцы войны, а такое количество погибших может подтверждать заявления Украины об ударах по штабам Вооруженных сил РФ.

Журналистам удалось подтвердить гибель офицеров и солдат при нескольких подобных обстрелах:

По данным «Медиазоны», 8 июля на территории Украины «при исполнении служебного долга по защите государственной тайны» погибли . Их должности были связаны с защитой информации.

В результате удара по командному пункту 106-й воздушно-десантной дивизии, о котором стало известно 10 июля, погибли командования дивизии, «несколько человек оперативного состава», есть данные о раненых.

Частично подтвердились сообщения украинской стороны о потерях РФ при . «Медиазона» обнаружила сообщения о гибели полковника Сергея Кенса, командира 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ и полковника Алексея Горобца, командира 20-й мотострелковой дивизии из Волгограда. Ранее о смерти Горобца и его заместителя Алексея Аврамченко сообщали волгоградские СМИ.

Кроме того, как отмечают журналисты, впервые стало известно о гибели военнослужащего из Федеральной службы охраны. 30-летний прапорщик из Волгоградской области, по данным «Медиазоны», служил в военной части № 68323 в Кисловодске, которая относится к Управления специальной связи и информации ФСО на Кавказе. При этом обстоятельства и место его гибели неизвестны.

Минобороны России не называло число погибших на войне в Украине с конца марта — тогда было заявлено о гибели 1351 человека. Генштаб ВСУ утверждает, что на данный момент погибли около 38 тысяч российских военных.

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