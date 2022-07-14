В Украине погибли командир 20-й мотострелковой дивизии из Волгограда и его заместитель
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На войне в Украине погиб полковник Алексей Горобец — командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Волгограде. 12 июля информацию о его гибели местному изданию «Блокнот» подтвердила его жена Анна Горобец.
Чтобы подтвердить личность военнослужащего после смерти, потребовался тест ДНК, сообщает «Блокнот» без ссылок на источник.
Также в Украине погиб заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии полковник Алексей Аврамченко. Об этом 13 июля волгоградскому изданию V1.ru сообщил командир Аврамченко по Симферопольскому училищу подполковник в отставке Сергей Ченнык.
Кроме того, 13 июля стало известно о гибели на войне ефрейтора из Волгограда Анастасии Савицкой. Председатель городского совета ветеранов Волгограда Александр Струков, подтвердивший ее смерть, заявил, что она стала первой женщиной — военнослужащей российской армии, погибшей в ходе вторжения.
Минобороны России не называло число погибших на войне в Украине с конца марта — тогда было заявлено о гибели 1351 человека.
Генштаб украинской армии утверждает, что на данный момент погибли более 37 тысяч российских военных.
Журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» по состоянию на начало июля подтвердили, что, по данным из открытых источников, в Украине погибли более 4500 российских военных.