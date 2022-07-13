Ефрейтор из Волгограда стала первой российской военнослужащей, погибшей в Украине

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На войне в Украине погибла первая российская военнослужащая — ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая. Информацию об этом изданию V1.ru подтвердил председатель городского совета ветеранов Волгограда Александр Струков.

Возраст Савицкой издание не называет. Обстоятельства гибели военнослужащей также не раскрываются. Известно, что она родилась в Майкопе республики Адыгея, начинала службу в железнодорожных войсках в Волгограде, а затем служила в Невинномысске Ставропольского края.

Близкие и знакомые Савицкой рассказали журналистам, что она мечтала служить в армии: «Она с детства мечтала служить в армии, с 18 лет подписала контракт. Участие в специальной операции было ее выбором».

Похороны военнослужащей запланированы на 13 июля.

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Минобороны России не называло число погибших в ходе войны против Украины с конца марта — тогда ведомство заявило о гибели 1351 человека. Власти Украины утверждают, что число погибших россиян превышает 37 тысяч человек.

Журналисты «Русской службы Би-би-си» и « » вместе с волонтерами установили имена 4515 погибших в Украине российских военнослужащих. Такие данные авторы исследования привели 8 июля, основываясь на публикациях в открытых источниках.

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