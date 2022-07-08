«Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель более 4500 российских военных в Украине

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Журналисты «Русской службы Би-би-си» и « » вместе с волонтерами установили имена 4515 погибших в Украине российских военнослужащих.

Авторы исследования основывались на публикациях в открытых источниках.

В «Би-би-си» считают, что эти данные «по меньшей мере на 40-60% меньше», чем число реально захороненных в России погибших военных. На это, по мнению журналистов, указывает постоянное появление на российских кладбищах «новых свидетельств похорон российских военных, о которых не сообщают местные власти».

Как и в предыдущие месяцы, около 17% погибших — это офицеры. Добровольцы остаются «самой быстрорастущей» категорией потерь: каждую неделю появляются сообщения о гибели 30-40 добровольцев. Среди них немало людей старше 45 лет.

Минобороны России не называло число погибших в ходе войны против Украины с конца марта — тогда ведомство заявило о гибели 1351 человека. Власти Украины утверждают, что число погибших россиян превышает 35 тысяч человек.

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