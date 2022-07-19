МВД России объявило в розыск журналиста Дмитрия Гордона

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Украинский журналист Дмитрий Гордон объявлен в федеральный розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД РФ.

Розыск ведется в рамках уголовного дела, однако по какой статье оно возбуждено, не уточняется.

В марте Следственный комитет РФ возбудил в отношении Дмитрия Гордона уголовное дело о публичных призывах к развязыванию войны, возбуждении ненависти и распространении фейков о российской армии. Расследование начали после того, как Гордон в телеэфире призвал начать против России «агрессивную войну с использованием ядерного оружия».

В апреле журналиста включили в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

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