В России возбудили уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщается на сайте ведомства.

Расследование ведут по трем статьям Уголовного кодекса: публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о Вооруженных силах России.

По версии следствия, Дмитрий Гордон в эфире украинского телеканала «призвал совершить вооруженное нападение» на Россию и начать «агрессивную войну с использованием ядерного оружия». Также, по данным российского СК, «он публично призвал к уничтожению граждан РФ» и распространял «заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан», совершенных российскими войсками.

Дмитрий Гордон на момент публикации новости не комментировал утверждения Следственного комитета России.

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