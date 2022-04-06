Дмитрия Гордона внесли в список экстремистов Росфинмониторинга

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Росфинмониторинг включил украинских журналистов Дмитрия Гордона и Фахрудина Шарафмала в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму. Они фигурируют в национальной части списка «Включенные».

Гордона и Шарафмала внесли в список как людей, которых считают причастными к экстремизму. Возле их имен в перечне нет дополнительных пометок, тогда как возле имен людей, которых считают причастными к терроризму, стоят звездочки.

Люди, включенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ограничены в возможности совершать банковские операции — их счета в России блокируют.

В марте Следственный комитет России возбудил в отношении Дмитрия Гордона уголовное дело о публичных призывах к развязыванию войны, возбуждении ненависти и распространении фейков о российской армии. Расследование начали после того, как Гордон в телеэфире призвал начать против России «агрессивную войну с использованием ядерного оружия».

В отношении Фахрудина Шарафмала СК расследует дело по статьям о возбуждении ненависти и о реабилитации нацизма. По версии следствия, Шарафмал в эфире украинского телеканала призвал граждан Украины к массовым убийствам россиян.

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