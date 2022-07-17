Десантники из Бурятии утверждают, что за отказ воевать в Украине их запирают в гараже, а затем сажают в СИЗО под Луганском

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из Бурятии заявили, что командование начало им угрожать, когда они написали рапорты об отказе воевать в Украине. Об этом, как сообщает , говорится в аудиозаписи, которую изданию передала глава фонда Александра Гармажапова.

Все военные служили в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (воинская часть № 32364, дислоцированная в Улан-Удэ). Они написали рапорты об увольнении после нескольких месяцев участия в войне. Командование пригрозило людям, отказавшимся воевать, что их задержат, а затем отправят в «штурм-отряд под Луганском», рассказал один из контрактников.

По его словам, военных, отказавшихся воевать, группами по восемь-десять человек везут в военную комендатуру, где на три-четыре дня запирают в некоем гараже. В это время людей кормят один раз в день. Затем их отправляют в СИЗО под Луганском.

Один из отказников, ефрейтор Илья Каминский сказал 16 июля телеканалу , что также знает о гараже, в котором запирают военных. По его словам, он узнал об этом от сослуживца, который видел, как десятерых военнослужащих 11-й бригады держат в гараже за отказ от службы.

Военных заставили писать объяснительные, что они хотят продолжать выполнять боевые действия. Командование не подписывало и даже рвало рапорты об увольнении. Ефрейтор Илья Каминский утверждает, что написал около 20 рапортов, но ни один из них не рассмотрели. В конце апреля он подал первый рапорт об отпуске, поскольку у него родился ребенок. После этого он подал еще несколько рапортов, последний — об отказе от участия в войне. 16 июля глава «Свободной Бурятии» Александра Гармажапова сообщила, что Каминского за отказ воевать могли отправить в СИЗО.

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Мать еще одного контрактника, служившего в Бурятии, рассказала «Медиазоне», что ее сыну не позволили уволиться после нескольких месяцев войны, несмотря на то, что у него две контузии. Собеседница издания утверждает, что рапорты об отказе воевать написали 77 человек, служивших в Бурятии. «Настоящее время» уточняет, что, по словам контрактников, уволиться хотели 78 человек, но после давления командования около 50 из них решили остаться в Украине.

Ранее в июле фонд «Свободная Бурятия» сообщил, что из Украины в Улан-Удэ вернулись 150 бурятских военных, отказавшихся воевать. Прежде чем военные вылетели из Украины, их в течение нескольких дней удерживали в закрытом лагере в Луганской области, угрожая уголовными делами. К 9 июля фонд «Свободная Бурятия» получил около 500 обращений военных, желавших расторгнуть контракты с Минобороны РФ.

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