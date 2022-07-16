Десантник из Бурятии отказался воевать в Украине. Родственники сообщили, что после этого его могли отправить в СИЗО

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Военнослужащий из Бурятии Илья Каминский написал рапорт об отказе от участия в боевых действиях в Украине. После этого его могли отправить в СИЗО Луганска, сообщила глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова. Внимание на пост правозащитницы обратила .

Гармажапова опубликовала обращения жены и матери Каминского, который служит в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде и находится в Украине с самого начала войны.

По словам родственников военного, 28 апреля Каминский написал рапорт об отказе от участия в военных действиях «по семейным обстоятельствам» — у него родился ребенок. После этого он подал еще несколько рапортов.

Кроме Каминского отказ от участия в боевых действиях также написали и многие другие бойцы, рассказали родственники военнослужащего.

«В данный момент всех бойцов, которые написали отказ от боевых действий, разделили по группам на 8-10 человек, отправляют в СИЗО-1 Луганска. Я не знаю, где находится мой сын и куда его увезут. У них забрали телефоны», — сообщила мать военного Оксана Плюснина.

Рапорт Каминского, по словам Плюсниной, так и не был рассмотрен. Его и других военных, написавших отказ от участия в боевых действиях, сообщила она, пытаются уговорить отозвать свои заявления.

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Сайт фонда «Свободная Бурятия» несколько дней назад был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Это произошло вскоре после того, как глава фонда сообщила, что из Украины вернулись 150 бурятских военнослужащих, которые отказались воевать и расторгли контракты с Минобороны РФ.

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