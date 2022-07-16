Число погибших в результате ракетного удара по Виннице увеличилось до 24 человек

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Число погибших при ракетном обстреле города Винница 14 июля возросло до 24 человек. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

По его словам, 16 июля в больнице умерла одна из пострадавших, получившая во время удара ожоги 85% поверхности тела. Ранее было известно о 23 погибших, среди которых трое детей.

В медицинских учреждениях города, по данным Борзова на утро 16 июля, остаются 68 пострадавших, в том числе четверо детей. Еще четверо жителей Винницы по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Как ранее сообщали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, всего после обстрела за помощью к медикам обратились 197 человек.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

14 июля российские войска нанесли ракетный удар по одной из центральных площадей Винницы. Ракеты попали в Дом офицеров, медицинский центр, офисное здание, магазин и десятки ближайших жилых домов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел города, находящегося в сотнях километров от линии фронта, терактом против мирного населения и потребовал признать Россию «государством-террористом».

В Минобороны РФ подтвердило удар по Виннице. В ведомстве заявили, что целью атаки был Дом офицеров, где, как утверждает министерство, проходило совещание украинского командования и иностранных поставщиков вооружений.