Путин наградил Владимира Соловьева орденом «за заслуги в формировании позитивного образа России»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как отмечается в указе, Соловьев получил награду «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях». После российского вторжения в Украину Соловьев в числе других пропагандистов попал под западные санкции.

Тем же указом Путин присвоил Григорию Лепсу звание народного артиста РФ «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства».

В мае певец приезжал в Донбасс «поддержать» участников «спецоперации», сообщал телеканал «Звезда». «Мы приехали поддержать ребят. Надеюсь, мы немного их отвлечем от тяжелых будней. Зайдем в госпиталя, проведаем раненых бойцов, проведаем раненых детей, пожелаем им счастья, подарим пластинок, раздадим денег», — заявил Лепс в своих соцсетях.

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В апреле ФСБ объявила о задержании группы «неонацистов», готовивших покушение на Владимира Соловьева. Преступление якобы готовилось по заказу СБУ. Всего по делу проходят шесть человек. По данным следствия, задержанные принадлежат к «неонацистской террористической организации „National Socialism/White Power“», которая внесена в список террористических и запрещена в России.

Что известно о «покушении» на Соловьева

Два месяца назад ФСБ «предотвратила покушение» на Владимира Соловьева В его подготовке обвиняют неонацистов из группировки NS/WP. Что о них известно? «Медиазона» и Baza узнали подробности

Что известно о «покушении» на Соловьева

Два месяца назад ФСБ «предотвратила покушение» на Владимира Соловьева В его подготовке обвиняют неонацистов из группировки NS/WP. Что о них известно? «Медиазона» и Baza узнали подробности