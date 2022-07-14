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Евросоюз осуждает «продолжающиеся неизбирательные обстрелы» гражданских объектов и «жестокие атаки» на мирных жителей, которые осуществляют российские военные в Украине. С таким заявлением по поводу ракетного обстрела города Винница выступили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и комиссар ЕС по кризисному регулированию Янез Ленарчич.

Агрессивная война России против Украины продолжается уже более четырех с половиной месяцев. Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг, Славянск, Часов Яр, Харьков, Одесса, а теперь и Винница — вооруженные силы России и их союзники оставляют кровавые следы по всей Украине. Тысячи мирных жителей уже убиты. Это варварское поведение России, полностью игнорирующее международное гуманитарное право, должно быть немедленно прекращено.

Нарушения и преступления, совершенные российскими войсками и их политическими руководителями, не могут остаться безнаказанными. Все, кто несет ответственность за эти злодеяния, должны ответить за свои действия в соответствии с международным правом. ЕС поддерживает все усилия по обеспечению ответственности за нарушения прав.

По последним данным, в результате ракетного удара по центру Винницы погибли 23 человека, за медицинской помощью обратились 117 человек. 66 человек госпитализированы, из них 34 в тяжелом состоянии, пятеро — в критическом. Спасатели ищут еще 39 человек, с которыми нет связи. Повреждены 55 зданий и 40 автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее в Виннице терактом против мирного населения. В Минобороны РФ неофициально заявили, что целью атаки был местный Дом офицеров, где находился «временный пункт размещения нациков». Как можно судить по открытым источникам, Дом офицеров в Виннице — это культурный центр. 14 июля в нем должен был состояться благотворительный концерт украинской певицы Roxolana.