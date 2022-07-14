«М.видео» начала продавать подержанные айфоны. Некоторые не отличаются в цене от новых

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Сеть магазинов «М.видео» запустила онлайн-продажи подержанных, или «восстановленных», телефонов, сообщила газета «Ведомости» ссылаясь на слова представителя компании.

Покупателям на сайте магазина пока доступны только iPhone 11 и iPhone XR в состоянии «как новые». В дальнейшем «М.видео» собирается продавать б/у телефоны других брендов.

Стоимость подержанных телефонов в «М.видео» зачастую сопоставима с ценой новых устройств. Так, бывший в употреблении iPhone XR с 64 гигабайтами памяти серого цвета стоит 38 490 рублей, а новый телефон этой же модификации, но красного цвета — 39 999 рублей. Подержанный iPhone 11 с 64 гигабайтами стоит 39 990 рублей, аналогичный новый телефон — 47 999 рублей.

Представитель «М.видео» объяснил небольшую разницу между ценой устройств тем, что состояние «восстановленных» телефонов «максимально приближено к новому».

«М.видео» не планирует продавать подержанные телефоны в своих офлайн-магазинах. Их можно купить только на сайте сети с самовывозом после полной предоплаты.

«Ведомости» отметили, что в апреле 2022 года продажи телефонов, бывших в употреблении, начали «Мегафон» и «Яндекс.Маркет», а с осени 2020 года этим занимается «Связной».

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После начала российского вторжения в Украину в России приостановили или полностью прекратили работу многие крупные зарубежные компании. В их число вошла компания Apple, которая 1 марта остановила онлайн-продажи в РФ.

В июле сеть магазинов re:Store, имевшая статус официального партнера Apple в России, начала продавать айфоны и макбуки, ввезенные по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателя.

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