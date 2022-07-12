В России выявили первый случай заражения оспой обезьян

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В России подтвердили первый случай заражения вирусом оспой обезьян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Заболел молодой человек, который приехал из поездки по странам Европы и обратился в больницу с характерной сыпью. Исследование биоматериалов заболевшего подтвердило, что он инфицирован оспой обезьян. Пациента изолировали, болезнь протекает в легкой форме.

Оспу обезьян диагностировали у мужчины из Петербурга, сообщил журнал «Собака», ссылаясь на источники в медицинских кругах города.

В Роспотребнадзоре сообщили, что всех контактных лиц установили и взяли под медицинское наблюдение. «За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована», — добавили в ведомстве.

В мае 2022 года в нескольких странах Европы и Америки выявили первые случаи заражения оспой обезьян. По данным Всемирной организации здравоохранения на 27 июня, с начала года в 50 странах и территориях выявили 3413 случаев заболевания, один человек умер. 86% случаев зарегистрировали в Европе, а в Африке, где обычно распространено это заболевание, выявили только 2% случаев.

В июне в ВОЗ решили не объявлять вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Также в организации решили, что вирус оспы обезьян нужно переименовать, но пока не представили новое название.

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