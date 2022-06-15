В ВОЗ решили переименовать вирус оспы обезьян

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил о намерении изменить имя вируса оспы обезьян, его и вызываемую им болезнь.

В ВОЗ пояснили, что название заболевания не соответствует рекомендациям организации, согласно которым в названиях лучше не использовать названия регионов и животных.

По словам представителя организации, при наименовании болезней нужно избегать возможности оскорбить какие-либо «культурные, социальные, национальные, региональные, профессиональные или этнические группы».

Ранее с требованием переименовать заболевание выступила группа ученых. Они назвали «дискриминирующим» и «стигматизирующим» нарратив о том, что этот вирус связан с Африкой. По их словам, все больше фактов указывает на то, что вирус незаметно распространялся от человека к человеку на протяжении долгого времени, однако в СМИ продолжают пытаться связать нынешнюю вспышку с африканскими странами. Кроме того, в медиа регулярно иллюстрируют статьи о вспышке заболевания в Европе фотографиями африканских пациентов.

Информация о нынешней вспышке оспы обезьян появилась в мае 2022 года. По данным на 8 июня подтверждены 1285 случаев в 28 странах, где вирус обычно не распространен — прежде всего в Европе и в Америке. В странах Африки, где этот вирус встречается часто, с начала года известно 1536 возможных случаев, в 72 случаях пациенты умерли.

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