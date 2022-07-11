Бизнесмен Евгений Пригожин по «праву на забвение» убрал из «Яндекса» ссылки на расследования о себе и ЧВК Вагнера

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин воспользовался , которое позволяет убрать из выдачи поисковиков часть материалов о себе. На это обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

«Яндекс» ограничил выдачу результатов по запросам «Пригожин», «Евгений Пригожин», «Пригожин фабрика троллей» и других схожих формулировках. Теперь перед результатами выдачи появляется сообщение: «Часть результатов поиска скрыта в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ».

Аналогичная плашка появляется при поиске по словам «Евгений Пригожин ЧВК Вагнера». В этом случае «Яндекс» также показывает предупреждение, что «некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию».

Как отмечают журналисты, среди прочего в выдаче отсутствуют ссылки на расследования о связи Пригожина с ЧВК Вагнера, а на первой странице поисковик показывает интервью бизнесмена «подконтрольным» ему СМИ — «Невским новостям» и РИА «ФАН».

В «Яндексе» не ответили на вопрос «Можем объяснить», сколько всего ссылок было удалено.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

В 2016 году Евгений Пригожин уже пытался воспользоваться «правом на забвение». Через суд он потребовал от «Яндекса», Google и Mail.ru удалить из поисковой выдачи связанные с ним публикации, в частности, статьи о «фабрике троллей» в Ольгино и о госконтрактах на обслуживание объектов Минобороны, полученных связанными с ним компаниями. От исков к «Яндексу» и Mail.ru бизнесмен позже отказался, а иск к Google не принял к рассмотрению суд.

В феврале 2022 года юристы компании «Конкорд», связанной с Пригожиным, сообщили, что решили вернуться к закону о «праве на забвение» после нескольких решений судов, признавших публикации о бизнесмене «недостоверными».

Евгений Пригожин неоднократно подавал иски к независимым СМИ и оппозиционным политикам из-за расследований и высказываний о себе. Так, в мае 2021 года Мосгорсуд обязал «Медузу» удалить статью о бизнесмене, выпущенную в 2016 году, и заплатить ему 80 тысяч рублей компенсации. По нескольким искам Пригожина с политика Алексея Навального и его соратников суд постановил взыскать более двух миллионов рублей.