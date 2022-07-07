Прокуратура потребовала семь лет колонии для московского депутата Алексея Горинова, назвавшего войну войной

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Государственный обвинитель потребовал приговорить к семи годам колонии общего режима муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, подозреваемому по уголовному делу о распространении «заведомо ложной информации» о российской армии. Об этом сообщает корреспондент « » из Мещанского районного суда Москвы, где состоялись прения сторон по делу Горинова.

Депутата Алексея Горинова арестовали в конце апреля, обвинив по новой статье 207.3 УК (пункты «а», «б» и «д» части 2 — распространение «фейков» группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с использованием служебного положения). Еще одна фигурантка дела, глава муниципального округа Елена Котеночкина арестована заочно, она уехала из России. По статье им грозит до десяти лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заседание совета депутатов 15 марта, на котором Горинов и Котеночкина называли действия России в Украине войной, а не «специальной военной операцией», называли ее целью захват территории Украины и ликвидацию ее независимости, говорили о ежедневной гибели в Украине детей из-за действий России, а также называли действия российской армии «действиями фашистского государства».

Дело на них завели по заявлениям двух депутатов Госдумы — Александра Хинштейна и Олега Леонова.

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