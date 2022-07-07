«Это как пионерский лагерь». Хоккеиста сборной России Ивана Федотова, заподозренного в уклонении от армии, нашли в воинской части в Северодвинске
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Вратаря хоккейной сборной России Ивана Федотова, которого задержали по подозрению в уклонении от армии и отправили служить, перевели из госпиталя Минобороны РФ в воинскую часть в Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По данным телеканала, накануне 25-летнего спортсмена выписали из 1469-го военно-морского клинического госпиталя, куда он попал, как сообщалось, с обострением гастрита. После этого хоккеист оказался в учебной части Северодвинска Архангельской области. При этом, как отмечает «Матч ТВ», он оказался в обычной роте, а не в спортивной.
В учебной части Федотов живет в отдельной комнате с телефоном, а не в общей казарме, рассказал источник телеканала. Как он утверждает, «многие хвалят условия пребывания в части».
«Это как пионерский лагерь, никакой дедовщины нет. А к Федотову там очень хорошее отношение. На него там смотрят как на звезду. А сам он ведет себя спокойно как удав», — рассказал собеседник «Матч ТВ».
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Вратаря хоккейной сборной России Ивана Федотова заподозрили в уклонении от воинской обязанности и задержали 1 июля в Петербурге. После задержания спортсмена госпитализировали.
«Спорт-Экспресс» и «Фонтанка» писали, что хоккеиста отправили в воинскую часть в Северодвинске. Другие источники говорили, что он в Североморске. В Северном флоте эту информацию не подтвердили.
Иван Федотов ранее выступал за клубы «Нефтехимик», «Салават Юлаев» и «Трактор». С 2021 года он играл за московский ЦСКА. В мае стало известно, что спортсмен подписал контракт с клубом «Филадельфия Флайерз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ).