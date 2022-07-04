Вратаря Ивана Федотова забрали в армию, когда он решил уехать в НХЛ. Другие хоккеисты молчат, Кремль говорит о необходимости «жить по закону» Как развивалась история за последние сутки (в ней все еще очень много непонятного)

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Annegret Hilse / Reuters / Scanpix / LETA

Вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, который в ближайшее время должен был уехать играть в НХЛ в клуб «Филадельфия Флайерс», 1 июля задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от воинской обязанности. С тех пор неясно, где именно он находится. Вот как развивалась эта история в последние сутки.

Что было раньше В Петербурге вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от армии Из военкомата его увезли на скорой

Где сейчас находится Федотов, до сих пор достоверно неизвестно. Утром 4 июля «Спорт-Экспресс» опубликовал фотографию хоккеиста в тельняшке — как утверждает издание, это фото сделано в воинской части в Северодвинске в Архангельской области. «Фонтанка» со ссылкой на источник сообщила, что он будет находиться там до сентября — в 907-м учебном центре главкомата ВМФ, который готовит матросов. После этого якобы будет решаться вопрос о том, где Федотов будет служить дальше. По информации специализирующегося на хоккейных инсайдах телеграм-канала «АренаБреда», хоккеист проведет в Северодвинске весь год. В самой воинской части заявили, что информацией о местоположении хоккеиста не обладают.

Федерация хоккея России «обратилась в государственные органы» для выяснения подробностей дела Федотова, заявил глава ФХР Владислав Третьяк. Адвокат хоккеиста рассказал, что подал иск в суд и обращение в военную прокуратуру, требуя признать решение призывной комиссии незаконным.

С чем в принципе связано задержание хоккеиста, пока тоже не ясно. Источник РИА Новости объяснил все происходящее тем, что Федотов якобы «поругался с представителями ЦСКА». «В сборных командах России необходимых спортсменов призывного возраста заносят в списки, по этим спискам их призывают в спортивную роту. Так они призываются в армию, делается это через Минобороны и частично через МВД. И никаких проблем не возникает с выступлениями. Федотов поругался с армейцами. Это все вопрос контактов, амбиций самого вратаря и другого человека. Понятно, что все должны отслужить. Но при этом есть утвержденный порядок, который не устроил Федотова», — сказал собеседник агентства.

Спортивные журналисты критикуют действия властей — и сомневаются в их законности. Комментатор Дмитрий Губерниев назвал произошедшее «показательной поркой» и заявил, что «людям, которые это сделали, до фонаря на Россию, на престиж страны и на престиж российского спорта». В то же время он удивился, что 25-летний вратарь до сих пор «не решил вопрос» с армией, хотя у него «было на это семь лет». Василий Уткин заявил, что история «становится только уродливее и отвратительнее с каждым новым ракурсом», подчеркнув, что призыв — «очень строго прописанная в законе процедура, — незаконно». Креативный директор «Матч ТВ» Илья Кузнецов назвал ситуацию «абсолютным беспределом и бесстыдством».

Известные хоккеисты и тренеры отказываются (внятно) комментировать происходящее с Федотовым. Капитан сборной России и игрок «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, находящийся сейчас в РФ, ответил «Нет. А зачем?» на вопрос, не хочет ли он прокомментировать инцидент. Другой игрок сборной Александр Радулов лишь предположил, что у Федотова может быть «что-то не в порядке с документами» — и выразил уверенность, что «все нормально будет».

Молчат даже те, кому пришлось бежать в НХЛ в советское время. Спортивные журналисты и болельщики отдельно обращают внимание, что никак не высказались главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и президент «Амура» Александр Могильный. В конце 1980-х оба, имея с ЦСКА и формально будучи действующими военнослужащими, бежали из расположения клуба во время заграничных турне — как раз, чтобы играть в НХЛ. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, который также в конце 1980-х уехал из ЦСКА в Северную Америку (в отличие от Федорова и Могильного, добившись официального разрешения от советских властей), допустил, что призыв Федотова может выглядеть «несвоевременным». Но подчеркнул, что «с точки зрения закона здесь все правильно, тут не может быть никаких претензий».

В Кремле призвали руководствоваться «законом, а не эмоциями» в ситуации с хоккеистом. «Здесь не может быть человеческих комментариев, здесь есть закон. В законе у нас есть воинская обязанность. Поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно не уместны. Существуют определенные поводы для отсрочек, различные режимы прохождения службы, в том числе для спортсменов», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что предметные комментарии стоит получать не в Кремле, а в Минобороны.

Министр спорта Олег Матыцин также сказал лишь, что его ведомство находится в контакте с Минобороны и заявил о готовности «при необходимости сотрудничать» с военным ведомством. «Живите по закону, и все у вас будет хорошо», — сказал он. В самом Минобороны ситуацию до сих пор официально не комментировали.