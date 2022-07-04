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В Кремле считают, что в ситуации с задержанием и призывом в армию вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова нужно, прежде всего, руководствоваться законом, а не эмоциями. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать случившееся «по-человечески». Заявление представителя Кремля опубликовала радиостанция «Маяк».

Здесь не может быть человеческих комментариев, здесь есть закон. В законе у нас есть воинская обязанность. Поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно не уместны. Существуют определенные поводы для отсрочек, различные режимы прохождения службы, в том числе для спортсменов.

Вы наверняка знаете, что администрация президента не занимается организацией и проведением призыва в Вооруженные силы на срочную службу. Поэтому этот вопрос следует адресовать все-таки не к нам, а в министерство обороны.

25-летнего Ивана Федотова задержали 1 июля в Петербурге по подозрению в уклонению от воинской службы. Хоккеиста отправили в военкомат, где через несколько часов ему стало плохо. После этого его госпитализировали. По одним данным, дальше его отправили в Североморск, по другим — в Северодвинск. Источник ТАСС в силовых структурах заявлял, что хоккеист, предположительно, будет служить на Новой Земле. Где точно находится Федотов, до сих пор неизвестно.

Иван Федотов ранее выступал за клубы «Нефтехимик», «Салават Юлаев» и «Трактор». С 2021 года он играл за московский ЦСКА. В мае стало известно о подписании Федотовым контракта с клубом «Филадельфия Флайерз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Что случилось с Иваном Федотовым

В Петербурге вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от армии Из военкомата его увезли на скорой

Что случилось с Иваном Федотовым

В Петербурге вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от армии Из военкомата его увезли на скорой