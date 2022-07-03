Вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, задержанного по подозрению в уклонении от армии, отправили в Североморск

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Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, которого задержали по подозрению к уклонении от армии, отправлен в по месту возможного прохождения военной службы. Об этом ТАСС заявил адвокат хоккеиста Алексей Пономарев.

25-летнего Федотова задержали 1 июля в Петербурге около ледовой арены «Купчино». Хоккеиста отправили в военкомат на Загородном проспекте, где через несколько часов ему стало плохо. После этого его госпитализировали.

Адвокат рассказал, что не обладает информацией о нынешнем самочувствии Федотова. По словам Пономарева, в военкомате была проведена медицинская комиссия, на которой хоккеист предложил предоставить медицинские документы, что у него «есть проблемы с позвоночником и со стопами с детства», но все его жалобы были проигнорированы.

Иван Федотов ранее выступал за клубы «Нефтехимик», «Салават Юлаев» и «Трактор». С 2021 года он играл за московский ЦСКА. В мае стало известно о подписании Федотовым контракта с клубом «Филадельфия Флайерз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Подробнее о задержании Федотова

В Петербурге вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от армии Из военкомата его увезли на скорой

Подробнее о задержании Федотова

В Петербурге вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от армии Из военкомата его увезли на скорой