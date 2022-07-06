Вратарь хоккейной сборной Иван Федотов попал в госпиталь Минобороны РФ

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Российский хоккеист Иван Федотов, которого в начале июля задержали и призвали в армию, находится в госпитале Минобороны РФ в Северодвинске, сообщает «Матч-ТВ», ссылаясь на слова собственного корреспондента.

«По нашим сведениям, Иван Федотов находится в военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита. Пройти на территорию не получается, потому что тут КПП, просят не снимать», — сказал журналист Сергей Орлов.

«Матч-ТВ» утверждает, что 25-летний Федотов находится в 1469-м военно-морском клиническом госпитале, который, согласно сообщению телеканала, расположен в Северодвинске Архангельской области. На сайте Минобороны РФ сказано, что этот госпиталь расположен в городе Североморск Мурманской области. Расстояние от Северодвинска до Североморска по прямой — чуть меньше 600 километров.

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Вратаря хоккейной сборной России Ивана Федотова задержали 1 июля в Петербурге по подозрению в уклонении от воинской обязанности. После задержания его госпитализировали. О том, что у хоккеиста обострился гастрит на фоне нервного срыва, говорил его адвокат Алексей Пономарев. «Спорт-Экспресс» и «Фонтанка» писали, что хоккеиста отправили в воинскую часть в Северодвинске. Другие источники говорили, что он в Североморске.

Ивана Федотова задержали незадолго до того, как он должен был уехать играть в НХЛ в клуб «Филадельфия Флайерс». Он подписал контракт с клубом 7 мая.

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