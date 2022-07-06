Госдума ввела уголовную ответственность за демонстрацию нацистской символики, выезд за границу с допуском к гостайне и «нарушение норм об устойчивом интернете»

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Нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении законы, вводящие три новые статьи в Уголовный кодекс РФ, сообщает «Интерфакс».

Так, уголовная ответственность при повторном нарушении будет грозить за пропаганду нацизма и экстремизма, а также публичную демонстрацию нацистской или экстремистской символики или за их изготовление/приобретение с целью сбыта или пропаганды.

Привлеченным к уголовной ответственности будет грозить штраф от 600 тысяч до 1 миллиона рублей либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Еще одна новая статья в УК касается выезда из РФ гражданина, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из страны заведомо для него ограничено. За такое будет грозить штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.

Также депутаты одобрили введение уголовной ответственности «за злостное нарушение правил, призванных обеспечить устойчивое функционирование интернета в России» — штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей (или в размере заработной платы осужденного за период от одного года до 18 месяцев), либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет или же лишением свободы на тот же срок. Уголовная ответственность будет грозить или индивидуальному предпринимателю, которые ранее привлекались за подобное нарушение к административной ответственности.

Также Госдума 6 июля приняла в третьем чтении закон, приравнивающий к государственной измене «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта» (наказание — от 12 до 20 лет лишения свободы). Такое же наказание будет грозить и за «участие в вооруженном конфликте или военных действиях против интересов страны при отсутствии признаков государственной измены». Депутаты одобрили и закон, разрешающий правительству вводить спецмеры при военных операциях за рубежом, включая запрет на отказ от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа.

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