Россиян будут сажать на 20 лет за «переход на сторону противника» и «военные действия против интересов РФ»

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Госдума приняла в третьем чтении закон, приравнивающий к государственной измене (статья 275 УК) «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта» (наказание — от 12 до 20 лет лишения свободы).

Под этим понимается участие в составе «непосредственно противостоящих РФ сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники».

Также закон дополняет статью 208 УК («Организация вооруженного формирования») «ответственность за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях против интересов страны при отсутствии признаков государственной измены». Наказание предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Ужесточается и статья о наемничестве (359 УК). Вербовка, обучение, финансирование и использование наемника в военных действиях будут наказываться лишением свободы на срок от 12 до 18 лет (сейчас от 4 до 8 лет), а те же действия с использованием служебного положения или в отношении несовершеннолетних — лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей (сейчас от 7 до 15 лет).

Самим наемником признается «лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей». Участие наемника в военных действиях будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 15 лет (сейчас от 3 до 7 лет).

Кроме того, законом вводится уголовная ответственность за участие в нежелательной иностранной организации не только на территории, но и за пределами России, а также дополнительные наказания за сотрудничество с иностранными спецслужбами и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России.

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