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Путин запретил вывод за рубеж валютных дивидендов от российских компаний

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент России Владимир Путин подписал указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

Документ, в частности, запрещает резидентам РФ зачислять на свои зарубежные счета валюту, если она была получена «в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов». Запрет распространяется также на переводы денежных средств за рубеж, если речь идет о валютных дивидендах.

После начала войны российские власти ввели жесткие меры валютного контроля. В частности, резидентам запретили перечислять на свои счета в зарубежных банках более пяти тысяч долларов в месяц. Позднее этот лимит не раз повышали, сейчас он составляет миллион долларов в месяц.

В начале марта Владимир Путин разрешил российским должникам выплачивать крупные валютные долги перед кредиторами из «недружественных» стран в рублях.

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