В новосибирском Академгородке снесли стихийный мемориал памяти ученого Дмитрия Колкера, умершего в СИЗО от рака через три дня после ареста

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Полиция в новосибирском Академгородке ликвидировала стихийный мемориал памяти ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося в СИЗО через три дня после ареста по делу о госизмене.

Мемориал организовали 3 июля около памятника академику Валентину Коптюгу. Помимо цветов, там же появилась фотография 75-летнего ученого из Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. Как и Дмитрия Колкера, его обвинили в госизмене и отправили в московское СИЗО «Лефортово». Жители Академгородка, организовавшие мемориал, потребовали освобождения Маслова.

Как пишет канал «Ненаучный городок», к вечеру табличку с фотографиями ученых убрали с памятника, а рядом поставили наряд полиции.

Дмитрий Колкер — заведующий лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете, а также профессор кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического университета.

У Дмитрия Колкера была четвертая стадия рака поджелудочной железы, он находился на лечении в больнице Новосибирска. 30 июня суд арестовал 54-летнего ученого по подозрению в государственной измене, после чего его прямо из больницы отправили в московское СИЗО «Лефортово». 3 июля родственникам Колкера прислали телеграмму о том, что он умер.

О деле Дмитрия Колкера

Новосибирского ученого Дмитрия Колкера арестовали по делу о госизмене По словам родных, он не может самостоятельно есть из-за рака поджелудочной железы. ФСБ забрала его прямо из больницы

О деле Дмитрия Колкера

Новосибирского ученого Дмитрия Колкера арестовали по делу о госизмене По словам родных, он не может самостоятельно есть из-за рака поджелудочной железы. ФСБ забрала его прямо из больницы