Кадыров заявил о «полном окружении» Лисичанска войсками РФ и ЛНР

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Город Лисичанск на северо-западе Луганской области Украины полностью окружен российскими военными и силами самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Капкан захлопнулся. Лисичанск полностью окружен союзными войсками… Стоит предположить, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на город. Противнику в свою очередь деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты», — написал он.

По словам главы Чечни, он получил информацию о ситуации в Лисичанске от Замира Чалаева, командира специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко также сообщил «Интерфаксу» об окружении Лисичанска. Он отметил, что силы самопровозглашенной республики и России заняли «последние стратегически важные высоты».

Ни Минобороны России, ни украинская сторона информацию об окружении Лисичанска пока не комментировали.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Главные новости дня

Война Сто двадцать девятый день. Онлайн «Медузы»

Главные новости дня

Война Сто двадцать девятый день. Онлайн «Медузы»