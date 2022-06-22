Институт изучения войны: российские войска успешно наступают на Лисичанск с юга

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Российские войска успешно продвигаются в сторону Лисичанска в Луганской области с юга, избегая прямого наступления с Северодонецка и необходимости форсировать реку Северский Донец. Об этом говорится в отчете .

По прогнозам ISW, подразделения РФ атакуют окрестности Лисичанска в течение ближайшей недели. Это наступление российских войск эксперты института называют явной неудачей украинской обороны. При этом они отмечают, что для взятия Лисичанска силам РФ, вероятно, придется вести затяжные бои за каждый квартал как в Мариуполе или Северодонецке.

Информацию о приближении российских войск к Лисичанску подтверждает глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, военные РФ закрепляются в населенных пунктах неподалеку от города и продолжают его обстреливать с помощью авиации. В Северодонецке, отмечает Гайдай, продолжаются уличные бои.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.

Лисичанск и Северодонецк — последние крупные города Луганской области, которые еще не оказались под контролем российских сил.

Северодонецк стал административным центром Луганской области Украины после того, как Луганск в 2014 году стал контролироваться самопровозглашенной ЛНР. Бои за город идут с конца мая. В начале июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о полном «освобождении» жилых кварталов Северодонецка.

Соседний Лисичанск, расположенный на другом берегу реки Северский Донец, контролируют украинские войска.

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