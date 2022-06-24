Власти Луганской области: украинским войскам приказали оставить Северодонецк

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Глава военной областной администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай заявил, что украинским войскам придется выйти из Северодонецка из-за потерь. Об этом он сказал в эфире телеканала «Дом», запись опубликована в телеграм-канале Гайдая.

Находиться на разбитых за несколько месяцев позициях для того, чтобы просто там находиться, не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на не укрепленных территориях может расти.

По этой причине, говорит он, украинским военным, которые находятся в Северодонецке, дали «команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы», чтобы оттуда вести боевые действия.

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов, который находился в Северодонецке, подтверждает отступление украинских войск из города. «На том участке фронта, где я был, отход прошел под обстрелом, но без потерь», — написал Бутусов в фейсбуке. «Мы вышли. Но мы обязательно вернемся», — подчеркнул он.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил утром 24 июня, что бои в Северодонецке продолжаются.

Одним из последних мест в Северодонецке, которое не контролируют российские военные, остается химический завод «Азот». Вечером 23 июня Гайдай говорил, что в промзоне Северодонецка разрушили многие защитные сооружения, поэтому украинские военные могут отойти на другие позиции.

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