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Биржевой курс доллара опустился ниже 51 рубля, евро — ниже 53 рублей. Это минимум за семь лет

Источник: РБК

Курс доллара после открытия торгов на Московской бирже 29 опустился ниже 51 рубля. По состоянию на 10:16 мск валюта США торговалась на отметке 50,37 рубля, что на 1,42 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает РБК.

Вместе с этим курс евро упал на 1,75 рубля — до 52,08 рубля. Позже курсы валют немного выросли. К 10:28 мск доллар достиг отметки 50,62 рубля, курс евро — 53,26 рубля.

Как отмечает РБК, доллар торгуется на Мосбирже ниже 51 рубля, а евро — ниже 53 рублей впервые с весны 2015 года.

По мнению аналитиков, российская валюта укрепляется на фоне роста цен на нефть и в ожидании усиления санкций в отношении РФ. Накануне страны «Большой семерки» решили рассмотреть возможность ценовых ограничений на поставки российской нефти, а США запретили импорт золота из России.

Что означает стремительное укрепление рубля

Курс рубля — как в 2015 году. Это надолго? Или лучше купить побольше долларов и евро, пока не поздно?

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