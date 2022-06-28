США ввели санкции против «путинской военной машины» и Тины Канделаки. А также запретили импорт золота из России

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Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении России. Ограничения распространили на 57 человек, связанных с РФ, а также на более 100 компаний.

США запретили импорт российского золота, говорится в сообщении Минфина. Запрет не касается золота, которое находилось за пределами России на момент введения санкции 28 июня.

Новые санкции направлены против «путинской военной машины», заявили в министерстве финансов США. В санкционный список, по данным ведомства, включили компании, «имеющие решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ», в том числе госкорпорацию «Ростех». Минфин установил, что сделки с «Ростехом» нужно завершить до 11 августа.

Под санкции также попали «Камаз», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Авиационный комплекс имени Ильюшина», «Туполев». Несколько организаций, например, ГЛИЦ Минобороны имени Чкалова (основное учреждение ВВС России) или «Союз добровольцев Донбасса» ( ), включили в санкционный список как участников войны России против Украины.

Среди людей, в отношении которых распространили санкции, оказалась телеведущая Тина Канделаки. Вероятно, ее включили в список вместе с ее мужем, топ-менеджером «Ростеха» Василием Бровко. В списке значатся еще несколько человек, которых власти США связывают с Бровко. Также под санкции попал бывший министр обороны РФ в 2007-2012 годах Анатолий Сердюков.

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