Россия ввела санкции против жены и дочери Байдена

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МИД РФ внес в санкционные списки еще 25 американских граждан, в том числе супругу и дочь президента США Джилл и Эшли Байден.

Также в «стоп-листе» присутствуют сенаторы, «ответственные за формирование русофобского курса», и ученые, например, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма. Всем им запрещен въезд в Россию.

Новые ограничения в МИДе назвали «ответом на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей».

Общее число граждан США, подпавших под российские санкции, достигло 1048 человек. Ранее на фоне западных санкций из-за войны в Украине МИД РФ запрещал въезд в Россию самому Джо Байдену, его сыну Хантеру, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, а также вице-президенту США Камале Харрис, главе компании Марку Цукербергу, исполнительному директору соцсети LinkedIn Райану Рослански и главному редактору англоязычной версии «Медузы» Кевину Ротроку.

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