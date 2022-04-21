МИД РФ закрыл въезд в Россию главе Meta Марку Цукербергу и главреду англоязычной «Медузы» Кевину Ротроку
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Российские власти расширили список граждан США, которым запрещен въезд в Россию.
В «стоп-лист» внесены 29 американцев «из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня», сообщает МИД РФ.
В частности, в список включены вице-президент США Камала Харрис, официальный представитель Пентагона Джон Кирби, руководитель аппарата Белого дома Рональд Клейн, официальный представитель Госдепартамента Эдвард Прайс, глава компании Meta Марк Цукерберг, исполнительный директор соцсети LinkedIn Райан Рослански и главный редактор англоязычной версии «Медузы» Кевин Ротрок.
Также в ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции МИД РФ включил в «стоп-лист» 61 гражданина Канады. При этом российские дипломаты предупредили «канадских кураторов ВСУ и нацбатальонов об ответственности за совершенные их подопечными военные преступления».