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Российские власти расширили список граждан США, которым запрещен въезд в Россию.

В «стоп-лист» внесены 29 американцев «из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня», сообщает МИД РФ.

В частности, в список включены вице-президент США Камала Харрис, официальный представитель Пентагона Джон Кирби, руководитель аппарата Белого дома Рональд Клейн, официальный представитель Госдепартамента Эдвард Прайс, глава компании Марк Цукерберг, исполнительный директор соцсети LinkedIn Райан Рослански и главный редактор англоязычной версии «Медузы» Кевин Ротрок.

Также в ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции МИД РФ включил в «стоп-лист» 61 гражданина Канады. При этом российские дипломаты предупредили «канадских кураторов ВСУ и нацбатальонов об ответственности за совершенные их подопечными военные преступления».

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