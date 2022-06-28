«Коммерсант»: Росавиация мешает российским пилотам устроиться на работу за рубежом

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Многие российские пилоты, отправленные в простой или лишившиеся работы, не могут устроиться на работу за границу. Росавиация, как стало известно «Коммерсанту», не выдает иностранным работодателям данные о дате выдачи пилотского удостоверения и его актуальности. Такую информацию стандартно запрашивают при проверке кандидата.

По словам одного из источников в отрасли, в ряде случаев Росавиация обосновывала отказ «невозможностью раскрыть персональные данные», а в остальных — просто не давала ответа.

Большинство пилотов, рассказали «Коммерсанту» пять источников в отрасли, пытались трудоустроиться в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджу и Малайзию) и Турцию. Из-за отказа Росавиации предоставить данные, по словам собеседников издания, получить работу за рубежом не смогли от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что Росавиация ранее уже использовала инструмент «игнорирования запросов со стороны зарубежных авиавластей». Это, по их словам, происходило с 2016 года до начала пандемии коронавируса, когда в России росли перевозки, и авиакомпаниям не хватало пилотов.

В Минтрансе и Росавиации на просьбу «Коммерсанта» о комментариях на момент публикации статьи не ответили.

Авиаперевозки — одна из наиболее пострадавших от санкций отраслей российской экономики. После начала российского вторжения в Украину многие страны мира, в том числе государства, входящие в Евросоюз, а также США и Канада, закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. В самой России с начала войны не работают 11 аэропортов, расположенных на юге страны.

Также ЕС и США в рамках санкций запретили поставки в Россию самолетов и запчастей для них, а также обязал лизинговые фирмы добиться возврата лайнеров, сданных в аренду российским перевозчикам. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании, например, «Победа» и Azur Air, вынуждены не использовать часть своего парка.

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