Росавиация продлила режим ограничения полетов на юге России. Из-за войны 11 аэропортов закрыты больше трех месяцев
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Росавиация объявила, что продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России до 18 июня, сообщается на сайте ведомства.
Ограничение распространяется на 11 аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
11 аэропортов на юге и в центре РФ закрыты с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины. Росавиация продлила режим ограничения полетов уже в 18-й раз.