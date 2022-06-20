Российская авиакомпания Azur Air вдвое сократит число используемых самолетов из-за нехватки запчастей

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Российский авиаперевозчик Azur Air перестанет использовать почти половину своих самолетов и прекратит полеты в Сочи из-за нехватки запчастей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на письмо генерального директора Azur Air Евгения Королева.

«Так мы сможем сохранить ресурс наших воздушных судов. Это необходимое решение, чтобы обеспечить максимальную безопасность полетов, пока мы ищем новые каналы поставок запчастей», — написал Королев.

В летнем расписании компания намерена использовать 12 самолетов из 22 имеющихся. До начала войны в Украине авиапарк Azur Air насчитывал более 30 воздушных судов.

В своем письме Королев назвал нынешнее состояние компании «устойчивым», но также отметил, что ей «может не хватить запаса прочности, чтобы сохранить команду в полном объеме».

В конце февраля Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, запретил поставки запчастей для них, техобслуживание, поддержку и страхование, а также обязал лизинговые фирмы добиться возврата самолетов, сданных в аренду российским перевозчикам.

В конце марта стало известно, что авиакомпания «Победа» сократила число летающих самолетов на 40%, чтобы закрыть потребность в запчастях и обеспечить безопасность полетов.

В правительстве России считают, что авиакомпании смогут пять лет безопасно эксплуатировать существующий авиапарк. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил, что поддерживать самолеты в работоспособном состоянии получится благодаря параллельному импорту и отечественной промышленности, но также допустил, что по мере деградации парка самолеты придется разбирать на запчасти.

Ранее Bloomberg писал, что «Аэрофлоту» придется начать разбирать свои самолеты уже к концу лета 2022 года.

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