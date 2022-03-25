Авиакомпания «Победа» сократит парк самолетов на 40%

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Бюджетный российский авиаперевозчик «Победа» сократит авиапарк с 41 до 25 самолетов Boeing 737-800, сообщает РБК, ссылаясь на письмо главы компании Андрея Юрикова, направленное сотрудникам. Источник издания в «Победе» подтвердил подлинность письма.

Юриков объяснил, что число летающих самолетов сократят, чтобы закрыть «потребность в запчастях для всего флота в будущем» и обеспечить безопасность полетов. Оставшиеся 16 самолетов до конца 2022 года летать не будут.

Юриков назвал принятое решение «жестким, но строго выверенным». «С точки зрения развития бизнеса мы условно возвращаемся в начало 2019 года — тогда „Победа“ летала на 25 самолетах, а программа полетов и численность команды были гораздо меньше, чем сейчас», — сказал он.

В группе «Аэрофлот», в которую входит «Победа», пока не комментировали это.

В конце февраля Евросоюз наложил санкции в отношении российской авиаотрасли. ЕС запретил новые поставки запчастей авиакомпаниям, а также техническое обслуживание, поддержку и страхование российских самолетов. В «Победе» уверяют, что авиакомпания «полностью обеспечена» с точки зрения техобслуживания.

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