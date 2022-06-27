Госдума отложила рассмотрение поправок, разрешающих брать выпускников школ на службу по контракту

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В Госдуме отложили рассмотрение поправок, которые разрешают заключать контракт на военную службу сразу после окончания школы. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Отличная новость с сегодняшнего Совета Думы для всех матерей и отцов, кто поддержал мою позицию против закона о призыве по контракту выпускников школ. В повестке дня на эту сессию закона нет. И, со слов Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, в обозримом будущем не будет», — написала Останина в своем телеграм-канале.

О том, что «никаких контрактников в ближайшие месяцы после призыва» не будет, заявил также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. По его словам, парламент РФ считает, что «для службы по контракту необходимо пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью».

На прошлой неделе комитет Госдумы по обороне одобрил поправки в законопроект 2021 года, которые разрешают заключать контракт на военную службу с выпускниками школ 18 лет и старше. Вместе с тем поправки предусматривают запрет на отправку в зону конфликта солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев.

Сейчас на службу по контракту в России могут поступить мужчины, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также выпускники школ, если они до этого отслужили не менее трех месяцев срочной службы.

В конце мая президент России Владимир Путин отменил возрастной предел для службы по контракту. Раньше этот предел составлял 40 лет.

По мнению многих аналитиков, России не удастся добиться существенных успехов в войне с Украиной без значительного увеличения своей группировки. Российские власти неоднократно отрицали планы по проведению всеобщей мобилизации. При этом в России началась активная кампания по набору мужчин для службы по контракту.

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