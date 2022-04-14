На сайтах поиска работы появились тысячи вакансий военнослужащих по контракту «Русская служба Би-би-си» выяснила, что по этим объявлениям можно попасть на войну в Украине всего за пару недель

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

С начала марта на гражданских сайтах по поиску работы опубликовали тысячи вакансий военнослужащих по контракту, обратила внимание «Русская служба Би-би-си». Издание предполагает, что это происходит на фоне российской армии в Украине. На сайте HeadHunter журналисты обнаружили более трех тысяч таких вакансий, размещенных за месяц, на SuperJob — за неделю до 13 апреля было размещено 18,1 тысячи аналогичных объявлений.

Еще около 500 таких вакансий были размещены на сайте по поиску работы, связанному с Минобороны РФ, только за один день, 13 апреля. Дата размещения вакансий постоянно обновляется, отмечается в статье.

Как выяснили журналисты, на нескольких доступных страницах старых версий сайта военного ведомства можно увидеть, что ранее там публиковали вакансии, которые в основном не связаны с боевыми действиями. Сейчас Минобороны ищет наводчиков, разведчиков, пулеметчиков, стрелков-зенитчиков, гранатометчиков и других потенциальных участников боевых действий.

Объявления по поиску контрактников на HeadHunter размещали и раньше, но с конца февраля их стало значительно больше, сообщили «Би-би-си» в компании. Так, за первые три с половиной месяца 2022 года на сайте было опубликовано 6,8 тысячи вакансий по специальности «Военнослужащий по контракту», тогда как за весь 2019 год их было около 1,1 тысячи, за 2020-й — около 5,7 тысячи, за 2021-й — около 8,3 тысячи.

В SuperJob количество вакансий контрактников раскрывать не стали, пояснив, что не предоставляют информацию по клиентам сторонним организациям.

По словам военного эксперта, с которыми поговорила «Би-би-си», обычно контрактников ищут через военкоматы и вербовочные центры, а не набирают через объявления в интернете.

Чаще всего военных ищут пункты отбора на военную службу по контракту по конкретному городу или региону, которые существуют при военкоматах. Некоторые объявления размещены от имени частного лица или «Кадрового агентства Госслужба», а также через аккаунты, названные номерами воинских частей.

Журналистам удалось обнаружить множество однотипных вакансий, настроенных на разные города. Так, на пункт отбора на военную службу по контракту по городу Москва на сайте HeadHunter приходится 295 вакансий «Военнослужащий по контракту» по Москве и Подмосковью. При этом для отклика не нужно регистрироваться на сайте и можно связаться с нанимателем напрямую — по телефону или электронной почте

В заголовках большинства вакансий указана зарплата в диапазоне 30-50 тысяч рублей, но в самом тексте объявления она может быть выше, говорится в статье. Некоторые пункты отбора предлагают и более высокие зарплаты. «Би-би-си» нашла 21 вакансию, размещенную архангельским пунктом, где уровень зарплат начинается «от 210 тысяч рублей ежемесячно в зависимости от воинского звания и должности».

Зачастую по таким объявлениям уже ищут тех, кто прошел срочную службу. Однако журналисты обнаружили вакансию, где говорилось, что призывники тоже могут быть среди кандидатов. Им предлагалось отслужить два года по контракту взамен года по призыву, что, как отмечает издание, предусмотрено законом.

В нескольких объявлениях среди требований указано образование не ниже основного общего — девять классов школы. На сайте Минобороны таким кандидатам предлагаются должности заместителя командира разведывательной группы, химика, огнеметчика, разведчика, сапера и авиационного механика.

Журналисты «Би-би-си» позвонили по нескольким объявлениям, представившись соискателями. Чаще всего в пунктах отбора им отказывались раскрывать по телефону детали будущей службы, приглашая прийти лично.

В нескольких пунктах журналистам сообщили, что процедура оформления по контрактам для граждан, которые хотят участвовать в «спецоперации», упрощена, и рассказали, как быстро потенциальный контрактник отправится на войну.

«В течение 10-15 дней максимум вы оформитесь полностью должным образом как контрактник. Краткосрочный контракт — три месяца — шесть месяцев — год. И уже туда будете убывать непосредственно», — заявили в пункте одного из южных регионов России.

Еще в одном из пунктов корреспонденту «Би-би-си» подтвердили, что у него есть все шансы встретить парад Победы, воюя в Украине. В другом пункте заявили о возможности попасть в зону боевых действий уже в середине апреля. Разговор, как уточняет издание, состоялся 8 апреля.

После сбора документов и приказа контрактник попадает в военную часть, где проходит «боевое слаживание», то есть получает или освежает необходимые навыки, узнало издание. Один из собеседников уточнил, что процедура «слаживания» проходит две недели, хотя обычно интенсивная общевойсковая подготовка контрактников длится месяц.

В ответ на вопрос корреспондента «Би-би-си», могут ли его убить в зоне боевых действий, в одном из пунктов отбора заявили: «Ну как вы считаете? Вы едете туда, где стреляют».

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь

Фото на обложке: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС