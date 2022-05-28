Путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был внесен в Госдуму 20 мая, а уже через пять дней его одобрили обе палаты российского парламента.

Ранее по закону первый контракт на прохождение военной службы могли заключать граждане России от 18 до 40 лет, а также иностранцы в возрасте до 30 лет. Теперь это смогут сделать все люди трудоспособного возраста. Замглавы Минобороны РФ Николай Панков пояснял, что речь идет о гражданах до 50 лет.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Такой уровень профессионализма достигается к 40-45 годам, считают авторы закона.

Законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта с вооруженными силами России приняли по истечении трех месяцев войны в Украине. По мнению многих аналитиков, России не удастся добиться существенных успехов в войне без значительного увеличения своей группировки в Украине. Западные и украинские СМИ и чиновники в начале мая говорили, что в России готовится мобилизация, но пока такого решения принято не было.

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