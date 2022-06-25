Генсек НАТО считает, что война в Украине закончится за столом переговоров

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Война России против Украины, скорее всего, завершится путем переговоров, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais.

Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров. Наша обязанность — обеспечить Украине максимально сильную позицию и помочь ей остаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это — оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России.

Так Столтенберг ответил на вопрос, закончится ли война за столом переговоров или полным поражением одной из сторон.

Неделей ранее в интервью Bild Йенс Столтенберг сказал, что война в Украине может продлиться несколько лет: «Мы должны подготовиться к тому, что это может длиться годами».

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В последний раз делегации России и Украины проводили очные переговоры в конце марта в Стамбуле, затем они общались по видеосвязи. В мае представители сторон сообщили, что переговоры приостановлены.

В июне глава делегации Украины Давид Арахамия сообщил, что мирные переговоры могут возобновиться в конце августа, а до этого «мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах». В Кремле назвали слова Арахамии «красноречивой демонстрацией переговоров по-украински».

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