Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Мирные переговоры между Москвой и Киевом смогут возобновиться в конце августа, когда Украина укрепит свои силы. Об этом в интервью заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

«К переговорам можем вернуться к концу августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», — сказал он.

«Мы могли бы рассмотреть какое-либо политическое соглашение, вроде того, которое мы предлагали в Стамбуле. Мы, например, несколько лет не затрагиваем крымский вопрос. Мы не делаем этого военным путем, но делаем это дипломатическим и политическим способом», — добавил Арахамия.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Последний очный раунд переговоров делегаций России и Украины прошел в Стамбуле в конце марта. По его итогам обе стороны заявляли о достижении определенного прогресса в переговорном процессе. После этого, как сообщалось, участники переговоров общались по видеосвязи.

В мае представители делегаций сообщили о приостановке переговоров между странами, обе стороны в срыве процесса обвиняют друг друга.

14 июня Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, когда Россия будет готова закончить войну и выйти с территорий Украины.

Главные новости дня

Война Сто пятнадцатый день

Главные новости дня

Война Сто пятнадцатый день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь