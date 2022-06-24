«Коммерсант-Урал»: сотрудники центра «Э» пришли с проверкой в «Ельцин-центр». В самом «Ельцин-центре» это не подтвердили

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Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») проводят проверку в «Ельцин-центре», сообщает «Коммерсант-Урал» в телеграм-канале.

Проверка, по данным издания, проводится «по факту распространения экстремистской литературы» и связана с проведенным накануне обыском в офисе екатеринбургского .

Обновление: В пресс-службе «Ельцин-центра» заявили телеграм-каналу «Вот Так», что о проверке им ничего не известно. «Идет конференция, выступают докладчики, все по плану», — заявили в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах 23 июня заявлял, что в екатеринбургском «Мемориале» в ходе обыска была найдена книга Литвиненко и Фельштинского «ФСБ взрывает Россию». «Она была признана экстремистским материалом в 2015 году Хорольским районным судом Приморского края», — сказал собеседник агентства.

Сообщалось, что глава «Мемориала» в Екатеринбурге Алексей Мосин был задержан. 23 июня Мосин должен был выступать с докладом в «Ельцин-центре», где проходит Международная научная конференция «История сталинизма».

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