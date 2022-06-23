В екатеринбургский «Мемориал» пришли с обыском. Глава организации задержан

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Правоохранительные органы проводят обыск в екатеринбургском , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета правозащитного центра Олега Орлова.

Глава организации — Алексей Мосин — задержан, сообщили правозащитники, добавив, что он должен был 23 июня выступать с докладом в «Ельцин-центре».

Об обыске и задержании Мосина также сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на правозащитника Анатолия Свечникова. По его словам, Мосин «задержан на весь день».

Основанием для обыска, по словам Орлова, стал сигнал о том, что «якобы в помещении находится экстремистская литература».

Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу обыска в "Мемориале" пока нет.

Обновление: Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в екатеринбургском "Мемориале" в ходе обыска была найдена книга Литвиненко и Фельштинского «ФСБ взрывает Россию». «Она была признана экстремистским материалом в 2015 году Хорольским районным судом Приморского края», — сказал собеседник агентства.

28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал». На следующий день Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении . Обе организации оспаривали решение суда, но безуспешно.

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