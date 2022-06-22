Для оформления площади ДНР в Москве использовали шрифт киевских дизайнеров, созданный в поддержку Украины

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Шрифт кампании в поддержку Украины, разработанный киевскими дизайнерами Олесем Гергуном и Евгением Анфаловым, использовали для оформления площади ДНР у посольства США в Москве.

Как пишет , на это обратил внимание сам Гергун. «РуZZкие фашисты использовали наш KTF Jermilov для своей тупой пропаганды без моральных и юридических прав на это», — написал он в сторис инстаграма. Его пост проиллюстрирован фото с фрагментом визуального оформления акции в поддержку переименования, которая проходила у посольства США. Речь идет о шрифте на плакате.

Агенство «Москва»

Название Площадь Донецкой Народной Республики для территории около посольства США в Москве были выбрано по итогам голосования, запущенного столичной мэрией в конце мая на платформе «Активный гражданин». Как писала «Медиазона», работников ЖКХ заставляли голосовать именно за это название.

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