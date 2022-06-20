В Мюнхене конфисковали три квартиры, принадлежавшие депутату Госдумы и его жене

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Суд в Мюнхене конфисковал три квартиры, принадлежавшие депутату Госдумы России и его жене, сообщила городская прокуратура.

О каком депутате идет речь, не уточняется. В пресс-релизе прокуратуры он представлен как Л., его жена — как К. По информации немецких властей, они совместно владели двумя квартирами в Мюнхене, с которых получали арендную плату. Кроме того, жена депутата была зарегистрирована как резидент Мюнхена и единолично владела еще одной квартирой, также сдаваемой в аренду.

Прокуратура Мюнхена пояснила, что депутат Л. попал под санкции ЕС, введенные 23 февраля против 351 члена российской Госдумы, которые незадолго до этого поддержали обращение к президенту России с просьбой признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Фигуранты санкционного списка и связанные с ними люди не имеют право получать доход в Евросоюзе.

Решение о конфискации вступило в силу 20 июня. Помимо квартир, у депутата и его жены арестовали банковский счет, на который ежемесячно приходило около 3500 евро в виде арендной платы. Арендаторам квартир разрешили остаться в них.

Как подчеркнула прокуратура Мюнхена, по всей видимости, это первый случай в Германии, когда из-за санкций были заморожены не только финансовые активы, но и конфискована недвижимость.

По последним данным Еврокомиссии, после вторжения России с Украину на территории ЕС были заморожены принадлежащие российским гражданам активы на сумму свыше 12,5 миллиарда долларов.

Кроме того, Евросоюз заморозил активы российского Центробанка на сумму около 23 миллиардов евро.

Власти РФ говорили, что в общей сложности за границей после начала войны заблокировали 300 миллиардов долларов из золотовалютных резервов ЦБ (до войны общий объем этих резервов превышал 600 миллиардов долларов).

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал направить замороженные за рубежом российские активы на компенсации украинцам, пострадавшим от войны. По данным Bloomberg, в ЕС обсуждали такую возможность.

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