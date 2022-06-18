Умер ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. По делу о клевете на него судили Алексея Навального

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Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко умер в Москве в возрасте 95 лет, сообщает телеграм-канал 112. Эту информацию изданию «Подъем» подтвердил внук Артеменко Игорь Колесников.

RT / Youtube

В июне 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете в отношении Алексея Навального после того, как политик назвал «продажными холуями» и «предателями» героев агитационного ролика телеканала RT о поправках к Конституции, в котором снялся Игнат Артеменко. СК посчитал, что комментарий Навального порочит честь и достоинство ветерана.

В феврале 2021 года мировой судья приговорила Навального по делу о клевете на ветерана к штрафу в размере 850 тысяч рублей. Политик своей вины не признал. Апелляция на приговор была отклонена судом. Позже на оппозиционера дополнительно завели дело об оскорблении судьи Веры Акимовой, председательствовавшей на процессе о клевете на Артеменко.