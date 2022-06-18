«Одэкабэшники, вы почему молчите?» Кадыров потребовал от стран ОДКБ «сказать свое слово» о войне в Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отсутствии солидарной позиции по поводу войны в Украине.

«Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? Почему вы не стараетесь сделать так, чтобы война закончилась? Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки или Европы, все молчите», — заявил Кадыров в видеообращении в своем телеграм-канале.

Глава Чечни призвал глав государств ОДКБ объединиться и «сказать свое слово», пока не поздно. «Если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Когда между Арменией и Азербайджаном была война, ключевую роль сыграл Путин. Когда Казахстан начал терять суверенитет, кто помог? Россия! А когда России нужно, все молчите — боитесь санкций…», — добавил он.

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16 мая в Москве состоялась встреча лидеров стран — участниц ОДКБ. В открытой части саммита о ситуации в Украине говорили только Владимир Путин и Александр Лукашенко. По итогам встречи участники выпустили заявление, в котором не упоминались Украина и российская «спецоперация».

17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, в присутствии Путина назвал ДНР и ЛНР «квазигосударственными территориями», добавив, что его страна не признает независимость этих самопровозглашенных республик.

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