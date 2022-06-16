Блогер из Дальнегорска выложил видео, где глава города не может выговорить слово «денацификация». Назавтра чиновник принес ему повестку на военные сборы

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Глава города Дальнегорск в Приморском крае Александр Теребилов попытался вручить повестку на военные сборы местному Даниилу Куликову, который высмеял его в соцсетях. Об этом рассказал сам Куликов.

14 июня Куликов опубликовал в своем телеграм-канале видео, где Теребилов, выступая на мероприятии в честь Дня России, говорит о войне в Украине и не с первого раза выговаривает слово «денацификация».

15 июня к Куликову на работу, по его словам, пришли Теребилов и начальник городского военкомата, чтобы вручить ему повестку на военные сборы. Им сказали, что Куликов в отпуске, после чего Теребилов лично осмотрел все кабинеты, «причем делал это с включенной камерой на телефоне», рассказал блогер.

«Если присутствие военкома я еще как-то могу понять, (может, некому было дать поручение), то присутствие главы Дальнегорска меня прям очень веселит. Благодарю за оказанную честь, быть удостоенным внимания первого лица города. Жаль, не удалось вас обрадовать своим присутствием», — написал Куликов.

Президент России Владимир Путин употребил слово «денацификация», объявляя о войне в Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что РФ будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины.

В начале мая источники «Проекта» сообщили, что в Кремле решили отказаться от термина «денацификация», который использовался как одно из обоснований вторжения в Украину, потому что россияне его не понимают.

В середине мая в соцсетях появилось несколько роликов, на которых жители захваченных Россией регионов Украины извинялись перед российскими военнослужащими и говорили, что прошли «курс денацификации».

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В соцсетях появились видео с извинениями жителей оккупированного юга Украины перед российскими военными Некоторые говорят, что «прошли курс денацификации»

Подробнее про эти видео

В соцсетях появились видео с извинениями жителей оккупированного юга Украины перед российскими военными Некоторые говорят, что «прошли курс денацификации»

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