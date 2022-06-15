МВД Украины заявило о предотвращении теракта против руководства страны

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Украинским правоохранительным органам удалось предотвратить теракт против руководства страны. Об этом объявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

По словам Енина, которые публикует сайт МВД Украины, информация о готовящемся теракте была получена из оперативных источников.

Никаких подробностей первый замглавы МВД раскрывать не стал, заявив, что «после победы об этом можно будет рассказать значительно больше».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

Представители офиса президента Украины в начале апреля заявляли, что с начала российского вторжения на Владимира Зеленского было совершено более десяти попыток покушения. Сам президент Украины в интервью в независимым российским СМИ, в том числе «Медузе», говорил: «Наша охрана занимается этими вопросами и устранением проблемных элементов, которые приходят сюда на охоту». В конце мая Зеленский рассказал, что на случай его гибели существовал план, при котором страна не осталась бы без руководства в критический момент. Российские власти, в том числе пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, причастность к подготовке покушений на президента Украины отрицают.

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